عباد زوين: لماذا تفرّد "التيار" بالإحتفال بوثيقة الأخوة الإنسانية؟

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كتب أمين عام "التنظيم" عباد زوين:
أمس الاثنين ٥ شباط، احتفل التيار الوطني الحر بذكرى مرور خمس سنوات على وثيقة الاخوة الإنسانية التي وقعها بابا روما وشيخ الأزهر .
وسأل: لماذا تفرد التيار بهذا الاحتفال؟
لماذا يقاتل التيار لبناء دولة تليق بلبنان؟
لماذا يلاحق التيار الفساد ؟
لماذا يطالب ويعمل التيار على تطبيق القانون؟
لماذا يتصدى التيار لصفقة القرن وتوطين النازحين واللاجئين؟
لماذا ؟؟؟؟؟
ولماذا تغيب الشخصيات والقوى السياسيّة الاخزى عن ملاحقة هذه الاخطار؟
وأكد زوين: لان التيار الوطني الحر هو قاطرة، ًوليس مقطورة...
عميد المقاومين