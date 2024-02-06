عباد زوين: لماذا تفرّد "التيار" بالإحتفال بوثيقة الأخوة الإنسانية؟

A + A -

كتب أمين عام "التنظيم" عباد زوين:

أمس الاثنين ٥ شباط، احتفل التيار الوطني الحر بذكرى مرور خمس سنوات على وثيقة الاخوة الإنسانية التي وقعها بابا روما وشيخ الأزهر .

وسأل: لماذا تفرد التيار بهذا الاحتفال؟

لماذا يقاتل التيار لبناء دولة تليق بلبنان؟

لماذا يلاحق التيار الفساد ؟

لماذا يطالب ويعمل التيار على تطبيق القانون؟

لماذا يتصدى التيار لصفقة القرن وتوطين النازحين واللاجئين؟

لماذا ؟؟؟؟؟

ولماذا تغيب الشخصيات والقوى السياسيّة الاخزى عن ملاحقة هذه الاخطار؟

وأكد زوين: لان التيار الوطني الحر هو قاطرة، ًوليس مقطورة...

عميد المقاومين