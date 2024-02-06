living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يموّل «المركزي» كلفة التعميم 166 وحدَه؟

6
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

فور صدور التعميم 166 يوم السبت الماضي، ليحلّ بدلاً من التعميم 151، برزت أصوات تعترض على مضمونه بسبب تعقيد عملية الاستفادة، رغم المردود البخس الذي سيحصل عليه المودعون الذين تنطبق عليهم الشروط، أي ما قيمته 150 دولاراً شهرياً. لكن غالبية الانتقادات لهذا التعميم لم تتطرّق إلى المعلومات المتداولة عما سيقوم به مصرف لبنان لتمويل حصّة المصارف من الكلفة الإجمالية المترتّبة عليها عند تطبيق التعميم، إذ تبيّن أن هناك اتفاقاً، أن يدفع مصرف لبنان للمصارف فوائد توظيفاتها لديه نقداً لتمكينها من تسديد حصّتها من التعميم.تركّزت الملاحظات على التعميم ربطاً بكون المناقشات التي أثيرت حوله على مدى نحو ثلاثة أشهر، أفضت إلى مردود زهيد جداً للمودعين. فالترويج لوجود تعديلات على التعميم، كان يهدف إلى القول بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، يعملان على ردّ الودائع، لكن سرعان ما تبيّن أن ما سيحصل عليه المودعون هو «فتات الفتات» بحسب بيان صادر عن ائتلاف المودعين. ووصف الائتلاف هذا التعميم بأنه «مجحف وظالم». ويسخر مؤسّس جمعية «أموالنا لنا»، فراس طنوس، من التعميم معتبراً أنه «إبرة مورفين جديدة للمودعين». ويقول إنه بعملية حسابية بسيطة «يمكن فضح سخافة هذا التعميم لأن أيّ وديعة بقيمة 50 ألف دولار يتطلّب سحبها 333 شهراً». وفي ما خصّ تنفيذ تحرّك بوجه هذا التعميم، يوضح طنّوس أن «الإجراء الذي كنا نقوم به من قبل، سنكمل به، وهو التحرك قضائياً، إذ إنه رغم الصعوبات التي نواجهها نحصل على دفعة شهرية أكبر بكثير مما يمنحنا التعميم».

وفي السياق نفسه، يرى رئيس جمعية المودعين حسن مغنية أن شروط التعميم «تعجيزية، لذا لن يتجاوز عدد المستفيدين منه الـ5% من المودعين». ويسأل: «ما معنى المستفيدين من الشيكات؟ لو كان أحدٌ قد باع كُليته مقابل شيك فلن يستفيد من التعميم». وأشار إلى أنه قبل صدور التعميم كانت الجمعية قد خاضت نقاشات مع حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري، ووعدها بأن الاستفادة من التعميم ستكون 300 دولار شهرياً، ولكن يبدو أن منصوري خضع لضغوطات من جمعية المصارف ورئيس الحكومة». ويلفت مغنية إلى أن «معظم المودعين في لبنان حزبيون ولا يشاركون إذا دَعَوْنا لتحرّك، فضلاً عن أن قسماً آخر من المودعين اغترب، ولا سيما أصحاب الودائع التي تتخطّى 300 ألف دولار».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   