ألمانيا تقترح ملاحقة رياض سلامة على أراضيها!

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علمت "الأنباء الكويتية" من مصادر قضائية مطلعة أن "وفدا ألمانيا يرأسه ضابط برتبة عالية زار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتب الأخير داخل قصر العدل في بيروت، نقل إليه استعداد القضاء الألماني للتعاون مع لبنان في حال أراد أن يقيم دعوى ضد سلامة في ألمانيا، وذلك بناء على التقدم الذي تحقق على صعيد التحقيقات الألمانية".



وقالت المصادر إن "عويدات رحب بالتعاون وأحال الاقتراح الألماني على رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر لاتخاذ المقتضى القانوني، لكون هيئة القضايا هي المرجع الذي يمثل الدولة اللبنانية والمخولة الادعاء باسمها".



وكشفت المصادر القضائية، أن الجانب الألماني أبدى استعداد بلاده لتسليم لبنان المعلومات والوثائق والأدلة التي توصلت إليها التحقيقات الألمانية وكانت سببا لإصدار مذكرة توقيف غيابية بحق سلامة، لافتة إلى أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالتكليف القاضي بلال حلاوي اطلع على أجواء زيارة الوفد الألماني وسيدرس إمكانية إرسال استنابة قضائية إلى ألمانيا للاستحصال على المعلومات التي يحتاجها.