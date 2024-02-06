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قوات العشائر تفتك بـ«قسد»

6
FEBRUARY
2024
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الوطن السورية: تمكنت قوات العشائر العربية من قتل وجرح عدد من مسلحي ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، المدعومة من الولايات المتحدة، بريف دير الزور.

 

وقالت مصادر محلية بريف دير الزور الشرقي لـ«الوطن» إن مقاتلي العشائر العربية نفذوا هجمات طالت حواجز ونقاط انتشار «قسد» عند مفرق بلدة الحوايج وفي محيط بلدات البصيرة والجرذي والطيانة شرقي دير الزور عند الضفة الشرقية لنهر الفرات المقابلة للضفة الغربية حيث مناطق الحكومة السورية، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

 

إلى ذلك، نفذت طائرة مسيرة انتحارية مجهولة المصدر هجوما استهدف قاعدة الاحتلال الأميركي غير الشرعية في «حقل العمر» النفطي بريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى إلى مقتل ٦ من مسلحي «قسد» الموكل إليهم حماية القاعدة، حيث اعترفت الميليشيات ولأول مرة بفقدانها هذا العدد من مسلحيها.

 

وأوضحت مصادر معارضة أن الهجوم بالطائرة المسيرة أدى إلى جرح أكثر من ٢٠ مسلحا من «قسد»، داخل مهاجع نومهم، جراح بعضهم خطرة، وأشارت إلى أن الهجوم استهدف مركز تدريب للميليشيات داخل حقل العمر.

 

وذكرت تقارير إعلامية أنه وعلى الرغم من قيام المضادات الجوية التابعة لجيش الاحتلال الأميركي بالتصدي للطائرة المسيرة، إلا أنها لم تتمكن من إسقاطها.

الوطن السورية
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