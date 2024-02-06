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الوطن السورية: لبنان يفرض رسوماً على السوريين المراجعين لسفارات أميركا وبريطانيا وكندا وفرنسا... والسبب؟

6
FEBRUARY
2024
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الوطن السورية: فرضت السلطات اللبنانية رسوماً على السوريين الداخلين إلى أراضيها لإجراء مقابلات في بعض السفارات الأجنبية، وكذلك على السوريين الراغبين بالسفر إلى دولة ثالثة عبر مطار بيروت، على حين أعلنت هولندا أن معظم طلبات اللجوء إليها العام الماضي جاءت من سورية بنحو 13 ألف طلب.

 

فقد ذكر مواقع إعلامية معارضة أن السلطات اللبنانية فرضت خلال الأيام القليلة الماضية 4 ملايين و900 ألف ليرة لبنانية (أي ما يعادل 60 دولاراً)، رسوماً مقابل السماح للسوري بالدخول إلى لبنان لإجراء مقابلات في سفارات كلٍ من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا.

 

وعزت السلطات اللبنانية فرض الرسوم إلى كون تلك السفارات لا ترسل قوائم مواعيد السوريين إلى الحدود اللبنانية بشكل مباشر، وإنما للأمن العام والذي يمنح أصحاب المواعيد موافقات الدخول إلى لبنان أو رفضها.

 

وأوضحت أن تلك الرسوم هي تكاليف البرقيات والمراسلات التي ينظّمها الأمن العام اللبناني لدخول السوريين إلى سفارات البلدان الأربعة، في حين لا يتطلب الدخول لمراجعة بقية السفارات دفع أي رسوم.

 

وفرض الأمن العام اللبناني رسوماً مماثلة على السوريين حاملي فيزا السفر الورقية إلى مصر أو الإمارات أو ليبيا عبر مطار بيروت الدولي، أيضاً كتكاليف للمراسلات بين بيروت والمنافذ الحدودية وتكاليف لتدقيق الفيزا الورقية والتأكد من صحتها.

الوطن السورية
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