الشرق الأوسط السعودية: مسؤول أميركي يؤكد وقوع قتلى من قوات «حليفة» في هجوم على قاعدة بسوريا

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الشرق الأوسط السعودية: نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول عسكري أميركي، اليوم الثلاثاء، تأكيد وقوع قتلى من قوات وصفها بأنها «حليفة» في هجوم على قاعدة حقل العمر النفطي شرقي سوريا.

ولم يذكر المسؤول الأميركي قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على نحو محدد، لكن الهجوم الذي وقع مساء (الأحد) الماضي هاجم منطقة تسيطر عليها هذه القوات.

وأعلنت «قسد» نفسها، يوم الاثنين، مقتل ستة من عناصرها في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدف أكاديمية للتدريب بحقل العمر النفطي في شرق دير الزور، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

ووفقاً لـ«وول ستريت جورنال»، فإن حقل العمر النفطي هو مجمع يضم قاعدة أميركية ويتقاسم الطرفان السيطرة عليه.

وذكر المركز الإعلامي لـ«قسد» في بيان أن الهجوم مصدره مناطق خاضعة لسيطرة مسلحين موالين للنظام السوري، مؤكدة على حقها في «الرد العسكري المناسب» على مصدر الهجوم.