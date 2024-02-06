المكاري يثمّن مواقف الكويت الداعمة للبنان

A + A -

الأنباء الكويتية: إستقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية م. زياد المكاري في مكتبه بالوزارة في شارع الحمرا، المدير الجديد لمكتبنا (جريدة الأنباء الكويتية) في بيروت الزميل ناجي شربل، الذي تم تعيينه خلفا للزميل الراحل عمر حبنجر.

وثمّن المكاري لدولة الكويت مواقفها الداعمة للبنان في كل المجالات وخصوصا في المجال الاعلامي. وتوجه بالتحية لوزير الاعلام والثقافة الكويتي عبدالرحمن المطيري، «وقد هنأته مرارا بمنصبه الذي احتفظ به في الحكومات المتعاقبة».

كما حيا المكاري إدارة صحيفة «الأنباء» بشخص رئيس تحريرها السيد يوسف خالد المرزوق، «لثقتها بالإعلام اللبناني وتعاطيها المهني مع أخبار بلدنا، وتقديرها للجالية اللبنانية في الكويت بتزويدها بأخبار لبنان يوميا، وتحولها مرجعا موثوقا في اعلامنا المحلي».

وكشف الوزير عن زيارة وشيكة إلى العاصمة الفرنسية باريس لبحث ملف خاص بـ «تلفزيون لبنان». وعرض لتجربته في الوزارة التي تقوم على الانفتاح على الجميع والتواصل مع الجميع، «لحماية الاعلام اللبناني وتعزيز صموده في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد».

وتحدث عن مساع يبذلها لتحسين الظروف المعيشية للعاملين في الاعلام الرسمي والمتقاعدين منهم.

وشكر شربل للوزير المكاري اهتمامه بممثلي وسائل الاعلام العربية والأجنبية، وما يبذله من جهود في سبيل المؤسسات الاعلامية اللبنانية من قطاع خاص ورسمي.