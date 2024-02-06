living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المكاري يثمّن مواقف الكويت الداعمة للبنان

6
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: إستقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية م. زياد المكاري في مكتبه بالوزارة في شارع الحمرا، المدير الجديد لمكتبنا (جريدة الأنباء الكويتية) في بيروت الزميل ناجي شربل، الذي تم تعيينه خلفا للزميل الراحل عمر حبنجر.

 

وثمّن المكاري لدولة الكويت مواقفها الداعمة للبنان في كل المجالات وخصوصا في المجال الاعلامي. وتوجه بالتحية لوزير الاعلام والثقافة الكويتي عبدالرحمن المطيري، «وقد هنأته مرارا بمنصبه الذي احتفظ به في الحكومات المتعاقبة».

 

كما حيا المكاري إدارة صحيفة «الأنباء» بشخص رئيس تحريرها السيد يوسف خالد المرزوق، «لثقتها بالإعلام اللبناني وتعاطيها المهني مع أخبار بلدنا، وتقديرها للجالية اللبنانية في الكويت بتزويدها بأخبار لبنان يوميا، وتحولها مرجعا موثوقا في اعلامنا المحلي».

 

وكشف الوزير عن زيارة وشيكة إلى العاصمة الفرنسية باريس لبحث ملف خاص بـ «تلفزيون لبنان». وعرض لتجربته في الوزارة التي تقوم على الانفتاح على الجميع والتواصل مع الجميع، «لحماية الاعلام اللبناني وتعزيز صموده في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد».

 

وتحدث عن مساع يبذلها لتحسين الظروف المعيشية للعاملين في الاعلام الرسمي والمتقاعدين منهم.

 

وشكر شربل للوزير المكاري اهتمامه بممثلي وسائل الاعلام العربية والأجنبية، وما يبذله من جهود في سبيل المؤسسات الاعلامية اللبنانية من قطاع خاص ورسمي.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   