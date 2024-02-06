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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 6 شباط 2024

6
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
يعتقد مصدر دبلوماسي أوروبي أن موسكو تشجع وصول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الى البيت الأبيض ضمن تعهد بالخروج الأميركي من الحرب في أوكرانيا وترك الأوروبيين يتحمّلون وحدهم تبعات خوضها، بينما يبدو أن أوروبا ليست الوحيدة التي لا تريد عودة ترامب لأن إيران أيضاً تريد معاقبة ترامب على اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، دون أن يعني ذلك تأييد عودة الرئيس جو بايدن بالضرورة، لكن ضمن الخيارات الرئاسية يصبح منع ترامب من الوصول للرئاسة يعني عملياً تسهيل عودة بايدن، وقال إن هذا التباين الروسي الإيراني موضع اهتمام أوروبيّ.

 

كواليس

قال دبلوماسي أميركي لمسؤول عربي إن واشنطن تعلم بمحدودية قدرة الخيارات العسكرية في إنتاج حلول لمشاكلها في المنطقة، لكنها تفعل ما عليها فعله من موقعها الدولي وهي مجبرة على فعل ذلك بانتظار إنتاج معادلة سياسية صعبة تكون «إسرائيل» قادرة على تحملها وتكون قادرة على تأمين قبول فلسطيني وعربي. وهذا يستدعي تعزيز تيارات تبدو ضعيفة اليوم على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، والسياسة الأميركية تقوم على تقويتها عبر ثنائية دولة فلسطينية يقبلها الإسرائيلي وتقوّي «الاعتدال الفلسطيني» وتطبيع سعودي إسرائيلي يكون الثمن الذي يُغري الإسرائيليين ويقوي «الاعتدال الاسرائيلي».

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز

تتزايد مسميات موظفي الادارة وغيرهم، عندما تقترب فرصة إقدام الحكومة على خطوة باتجاه إدخال زيادات أو مساعدات، أو بدل إنتاجية؟!


غمز

يتساءل مصدر مطلع عمّا اذا كان كلام مرجع كبير حمل رسالة معينة، لمناسبة قدوم شخصية ذات وزن في بيئتها وفي الوضع العام..


همس
جرت اتصالات بين قوى ذات تأثير في المحور، وأوقفت صفقة أو أخَّرتها لتحسين الشروط العملية بدل الضمانات!

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تبيّن أنّ محامياً بارزاً أعفِي حديثاً من مهامه كان يتمتع بامتيازات كثيرة تعوّض عليه مجانية استشارته التي يقدمها لجهة غير مدنية.

 

علم أنّ الزيارة السياسية الخارجية الأولى التي سيقوم بها الرئيس سعد الحريري بعد 14 شباط ستكون إلى موسكو للقاء نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

 

أبدى مقربون من مرجع حكومي امتعاضهم من حملة المديح التي تكيلها جهات سياسية لسعد الحريري على خلفية زيارته المرتقبة وتصويرها أنّ الفراغ هائل في غيابه، معتبرين أنّ في ذلك اهانة للقيادات السنية.

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