عقل: لا يضيع حق وراءه أوادم...

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كتب المحامي وديع عقل عبر حسابه على منصة "أكس":

غداً، جان قهوجي ورفاقه الى التحقيق. كنت قد فتحت هذا الملف المالي مباشرةً على الهواء مع الاستاذ جورج ياسمين عبر @OTVLebanon

وأجرى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي تحقيقات محترفة انتهت بالإدعاء على كل من: -قائد الجيش السابق جان قهوجي، -المدير السابق لمكتب قهوجي العميد المتقاعد محمد جعفر الحسيني، -اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، -مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، مدير المخابرات الأسبق العميد إدمون فاضل، -مدير مخابرات بيروت السابق العميد المتقاعد جورج خميس، -مدير مخابرات الشمال السابق العميد المتقاعد عامر الحسن، -المقدّم المتقاعد في الأمن العام أحمد الجمل. لا يضيع حق وراءه أوادم. المحامي وديع عقل.