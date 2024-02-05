موسكو تعلن إحباط هجوم بسيارة مفخخة يستهدف مسؤولًا مواليًا لروسيا في شبه جزيرة القرم

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أعلنت أجهزة الأمن الروسية اليوم توقيف ثلاثة أشخاص كانوا يُعدّون لهجوم بسيّارة مفخخة تستهدف مسؤولًا مواليًا لروسيا في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014.

وقالت أجهزة الأمن الروسية في بيان اوردته "فرانس برس": "أوقف عناصر من أجهزة الأمن الروسية مجموعة أشخاص (...) كانوا يعدّون بناء على تعليمات من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لتفجير سيارة مملوكة لأحد ممثلي سلطات القرم في سيمفيروبول".

وأشار المصدر نفسه إلى أن الموقوفين هم مواطنون روس و"أدلوا باعترافات"، مشيرا إلى ضبط عبوة ناسفة مصنوعة من لغم مضاد للدبابات.