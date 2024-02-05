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عيسى: إنّ السلام في شرقنا العزيز مطلب أساسي

5
FEBRUARY
2024
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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر حيدر عيسى على مواقع التواصل عن الندوة التي نظمها التيار الوطني الحر عن وثيقة الأخوة الانسانية: "أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيّع من ظفر به منه"... هكذا قال الإمام علي عليه السلام عن التلاقي وكسب الناس بالمودّة والتفاهم والتواصل، من هنا تبرز أهمية ندوة التيار الوطني الحر تحت عنوان "وثيقة الأخوة الإنسانية بين النظرية والتطبيق" حيث كان لقاء جمع كافة أطياف المجتمع اللبناني بمشهد كامل متكامل.. هذا المشهد الذي أتى بعد اللقاء في شباط ٢٠١٩ بين البابا فرنسيس والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في الامارات للتوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية، التي تمثّل إعلاناً مشتركاً يحث على السلام بين الناس في العالم وتأتي بمثابة شريعة من الشرائع الدولية نظراً الى أهميتها. ووسط هذا العالم المظلم والرازح تحت وطأة حروبه القاتلة، تبرز الحاجة لفسحة أمل بعيدة عن لغة القتل والدمار والوحشية والكراهية، فكانت ندوة التيار اليوم مناسبة للتلاقي لأن "أبناء هذا التيار منفتحون على الحوار والتفاهم، ومؤمنون بالحياة المشتركة ويمارسونها اقتناعاً"، على ما قال رئيس التيار النائب جبران باسيل.
إنّ السلام في شرقنا العزيز مطلب أساسي، رُكنه نبذ الظلم والباطل والبناء على أساس احترام الحقوق، وقد سرّتنا المشاركة في الندوة مع عضو الهيئة الشرعية الشيخ محمد العلي ممثل رئيس المجلس الاسلامي العلوي، والأستاذ حيدر المظلوم عضو الهيئة التنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي حيث كان تأكيد أهمية التواصل مع جميع الإخوان في موازييك المشهد اللبناني لما فيه خير لشعبنا ووطننا والمشرق كلّه، لأن أيّ بناء متين ومتماسك لا يقوم الا بكل أركانه، كيف لا ونحن جميعاً أفراد أسرة إنسانية-وطنية واحدة؟!

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