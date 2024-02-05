living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأشقر : السياحة المستدامة تتطلب استدامة الاستقرارا بدءاً بإنتخاب رئيس للجمهورية

5
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أصدر رئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر بياناً وصف فيه إفتتاح وزير السياحة وليد نصار مكاتب المجلس داخل مقر وزارة السياحة ب"الحدث الإستثنائي والمهم جداً"، بالنسبة للسياحة في لبنان بمختلف قطاعاتها"، معتبراً "أن ذلك يشكل أرضية أساسية لإطلاق عمل المجلس الوطني للسياحة وتفعيله بما يرسّخ دور السياحة كرافعة للإقتصاد الوطني والإستقرار الإجتماعي، كما تحقيق أهداف أركان القطاع بالوصول إلى سياحة مستدامة في لبنان".

وللمناسبة، توجّه الأشقر بالشكر الجزيل للوزير نصار على "كل ما أنجزه للقطاع خلال توليه وزارة السياحة وبشكل خاص إعادة إطلاق عمل المجلس الوطني للسياحة، وهذا يأتي تعبيراً عن تقديره العميق لدور السياحة الأساسي في الشأنين الإقتصادي والإجتماعي".

كما شكر الأشقر نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإجتماعية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة على كل ما قدمته لتوفير التجهيزات والإمكانيات للمكاتب خدمةً للإقتصاد والسياحة في لبنان.

وإذ أعلن الأشقر أن المجلس سيقوم بكل الإمكانات المتاحة للقيام بدوره كاملاً لا سيما وضع رؤية استراتيجية للإستفادة من القدرات السياحية في لبنان وتسويقها في الخارج وصولاً لإرساء سياحة وطنية مستدامة"، شدد في الوقت نفسه على "أن تحقيق هذه الأهداف المرجوة لا يمكن أن تتم من دون استدامة الأمن والإستقرار في لبنان عبر إعادة إطلاق العملية السياسية وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يكون من أولويتهما إرساء استقرار مستدام في لبنان على مختلف المستويات، وإعادة العلاقات مع دول الخليج إلى سابق عهدها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   