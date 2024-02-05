الأشقر : السياحة المستدامة تتطلب استدامة الاستقرارا بدءاً بإنتخاب رئيس للجمهورية

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أصدر رئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر بياناً وصف فيه إفتتاح وزير السياحة وليد نصار مكاتب المجلس داخل مقر وزارة السياحة ب"الحدث الإستثنائي والمهم جداً"، بالنسبة للسياحة في لبنان بمختلف قطاعاتها"، معتبراً "أن ذلك يشكل أرضية أساسية لإطلاق عمل المجلس الوطني للسياحة وتفعيله بما يرسّخ دور السياحة كرافعة للإقتصاد الوطني والإستقرار الإجتماعي، كما تحقيق أهداف أركان القطاع بالوصول إلى سياحة مستدامة في لبنان".



وللمناسبة، توجّه الأشقر بالشكر الجزيل للوزير نصار على "كل ما أنجزه للقطاع خلال توليه وزارة السياحة وبشكل خاص إعادة إطلاق عمل المجلس الوطني للسياحة، وهذا يأتي تعبيراً عن تقديره العميق لدور السياحة الأساسي في الشأنين الإقتصادي والإجتماعي".



كما شكر الأشقر نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإجتماعية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة على كل ما قدمته لتوفير التجهيزات والإمكانيات للمكاتب خدمةً للإقتصاد والسياحة في لبنان.



وإذ أعلن الأشقر أن المجلس سيقوم بكل الإمكانات المتاحة للقيام بدوره كاملاً لا سيما وضع رؤية استراتيجية للإستفادة من القدرات السياحية في لبنان وتسويقها في الخارج وصولاً لإرساء سياحة وطنية مستدامة"، شدد في الوقت نفسه على "أن تحقيق هذه الأهداف المرجوة لا يمكن أن تتم من دون استدامة الأمن والإستقرار في لبنان عبر إعادة إطلاق العملية السياسية وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يكون من أولويتهما إرساء استقرار مستدام في لبنان على مختلف المستويات، وإعادة العلاقات مع دول الخليج إلى سابق عهدها".