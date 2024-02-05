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نقابة موظفي الخليوي: توقف تام عن العمل الى حين استيفاء كامل الراتب بالدولار الفريش وتوقيع عقد العمل الجماعي

5
FEBRUARY
2024
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أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي التوقُّف التامّ عن العمل، بدءًا من ظهر اليوم الإثنين حتى تصحيح رواتب الموظفين واستيفائها كاملة بالدولار الفريش، الى جانب توقيع عقد العمل الجماعي.

وجاء في رسالة وجهتها النقابة اليوم الى الموظفين:
بعد أكثر من ٦ أشهر من التفاوض الإيجابيّ و البنَّاء من قِبَل النقابة مع جميع المعنيين على صيغَةٍ جديدة لتجديد و تحسين عقد العمل الجماعيّ،
وبعد مرور أكثر من ٣ أشهر على التوافق على صيغَةٍ توافقيّة بين جميع الأطراف لضمان تجديد العقد، بما يَحفَظ حقوق موظفي القطاع و تطوُّرِهِ، كما أنَّ النقابة أعطَت مُهَلاً أكثر من مرَّة و تعاطَت مع الموضوع بإيجابيّة كامِلَة و حصَلت على موافقاتٍ شفَهِيّة ونهائيَّة عِدَّة مرَّاتٍ من وزارة الإتصالات و من الإدارتين،
إلّا أنَّ المعنيين لا يزالون يمارِسون المُمَاطلة والتسويف في موضوعِ الموافقة الخَطِيَّة و القانونيَّة اللَّازِمَة لتوقيع عَقدِ العمل اليوم قبل الغد.
مِن هُنا؛ نَضَع جميع المسؤولين عن هذا الموضوع عِندَ مسؤوليَّاتهم المعنويَّة والقانونيَّة المباشرة في هدرِ حقوقِ أكثر من ١٤٠٠ موظَّف مع عائلاتهم، ومحاولة المسّ بإستقرار قطاع الإتصالات في لبنان وديمومة عمل موظفيه. و نناشد الجميع، بدءًا من وزارة الإتصالات بشخصِ الوزير، إلى إدارتي شركتي MIC1 و MIC2، إلى لجنة الإعلام و الإتصالات النيابيَّة الكريمة، التَدَخُّل السَريع لِمعالجةِالموضوع بأسرعِ وقتٍ ممكن.
لذلك، و بعد كل ما تَقَدَّم:
تُعلِنُ نقابة موظفي و مُستخدمي الشركات المشغِّلة لِقطاع الخليوي في لبنان التوقُّف التامّ عن العمَل، بدءًا من ظهر اليوم، الإثنين ٥ شباط ٢٠٢٤، حتى الحُصولِ على الموافقة الخطيَّة و القانونيَّة اللَّازمة والمباشرة الفعليَّة فوراً في إِجراءَات توقيع عقد العمل الجماعيّ، بما يَحفظ حقوق جميع الموظفين، من دونَ أيَّ مسٍّ في حقوقهم و مكتسباتِهِم، و إلَّا ستَكونَ مُضطَّرةً للُجُوءِ إلى خُطوَاتٍ تصعيديَّة عِدَّة، نظراً لخطورة هذا الموضوع، ناهِيك عن أنَّ موظفي القطاع حتى اليوم، لا يتقاضون رواتبهم بقيمتها الفعليَّة، و مع ضَرائب موازَنة سنة ٢٠٢٤ عندما تُنشَر قريبًا، ستتآكل رواتبهِم أكثر فأكثَر.

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