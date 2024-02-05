بالصور - احتفال ضخم يحتضن حفل عمر حرفوش بحضور شخصيات عالمية

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شهدت فرنسا وتحديداً معهد العالم العربي الشهير، قبل يومين، احتفالاً عالمياً من أجل السلام، احتضن حفل المؤلف وعازف البيانو اللبناني والرئيس الفخري لمنظمة "التنوع والحوار" عمر حرفوش، وذلك بحضور كبار الشخصيات العالمية من سياسيين وأمراء وموسيقيين ومبدعين وفنانين ورياضيين.

وقد نالت الموسيقى التي قدمها حرفوش، خصوصاً المعزوفة التي تحمل اسم "طرابلس" و"جبال الاربعين"، اعجاب جميع الحضور، الذين عبروا عن فرحتهم بالوقوف له والتصفيق.

تجدر الإشارة إلى أن حرفوش يخصص نشاطاته هذا العام للموسيقى، وسيكون له جولة على عدة بلدان مثل الفاتيكان في روما والفيلهارمونية الفرنسية لعزف أجمل مؤلفاته الموسيقية، وستكون المحطة الأخيرة من جولته في الأمم المتحدة في يوم السلام العالي في شهر أيلول.

والجدير بالذكر أن خطوة حرفوش جاءت بعد النجاح الكبير الذي حققته معزوفته من أجل السلام في البرلمان الأوروبي حيث عزفها لاول مرة، والمهرجان الذي أقيم في معهد العالم العربي في فرنسا هو محطة من محطات حرفوش، الذي يعزف من أجل السلام في جميع أنحاء العالم.

ومن بين أبرز الحضور: الأميرة للا أميما ابنة ملك المغرب السابق الحسن الثاني، الأميرة ميلانا دو ليختنشتاين، الأمير لويس أمير لوكسمبورغ، الأميرة ياسمينا مورات، وزير الخارجية الفرنسية السابق فيليب دوست بلازي، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي غولت، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي إستير بنباسا، المصمم الفرنسي العالمي جون كلود جيتروا، الصحافي جيروم غولون، الصحافي جان ميشيل مير، الصحافي الفرنسي غيليس فيرديز، الصحافي برتراند ديكرز، إمام مسجد درانسي البلدي في سين سان دينيس حسن شالغومي، الصحافي إيريك ريفيل، المذيع التلفزيوني جوليان لوبير، المؤلف الفرنسي فابيان لوكوفر.