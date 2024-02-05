"تعيين حوالي ٢٠٠ خفير من طائفة واحدة في ادارة الجمارك".. التيار ينبّه ويحذّر!

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أصدرت اللجنة المركزية للادارة والمراجعات - القطاع العام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

في ظل الشغور الرئاسي مرة جديدة يمعن الممسكون بالسلطة على استغلال الفراغ الرئاسي لضرب مرتكزات الميثاقية والعيش الواحد، وذلك عبر محاولة تمرير تعيين حوالي ٢٠٠ خفير من طائفة واحدة في ادارة الجمارك، من دون أي عنصر مسيحي، خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم٩ / ٢٠٢٠ الذي نص على التعيين بشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك.

إن التيار الوطني الحر ينبّه ويحذّر من خطورة خطوات مماثلة في الدولة وإداراتها، وهو

يدعو جميع المعنيين إلى عدم السير بهذا التعيين، حفاظاً على التوازن والتنوع والشراكة ولعدم ضرب ميثاق العيش المشترك بين اللبنانيين.