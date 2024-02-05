حزب الله ينعي 3 شهداء!

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صدر عن "المقاومة الإسلامية" - حزب الله، اليوم الاثنين، بيان جاء فيه: "بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم".

وأضاف البيان، "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد سلمان محمد حسن فقيه "جهاد" مواليد عام 1994 من بلدة عيترون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وتابع، "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس أحمد الخرسا "حسام" مواليد عام 1987 من بلدة الطيري في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وأردف، "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس خضر ناصر "جهاد" مواليد عام 1985 من بلدة يارون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".