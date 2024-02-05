القائم بالأعمال السعودي مع كامل الكادر الدبلوماسي سيصل إلى دمشق قريباً جداً

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الوطن السورية: أكد سفير سورية لدى المملكة العربية السعودية أيمن سوسان أن سورية والسعودية تتشاركان الرؤية حول نشر القيم الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف، ومكافحة التيارات المتطرفة، مشدداً على أنه وبعد غياب 12 عاماً، سيتمكن المواطنون السوريون من أداء فريضة الحج انطلاقاً من سورية وبإدارة وزارة الأوقاف السورية، لافتاً إلى أن الإجراءات اللوجستية هي في طور الحل النهائي، كاشفاً أن القائم بأعمال سفارة المملكة سيصل إلى سورية قريباً جداً.

سوسان وفي تصريح لـ«الوطن» لفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التوجه والرغبة بين البلدين بأن تعود العلاقات كما كانت عليه، وهناك رغبة مشتركة لفتح صفحة جديدة في هذه العلاقات، لأن الطرفين يعتبران بأنه لابد من تحصين الموقف العربي بأن تكون الأجواء العربية كما يجب أن تكون بين الدول العربية الشقيقة.

وأشار سوسان إلى اللقاء الذي أجراه أمس مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ الذي كان في غاية الود والحرارة، والوزير السعودي أعرب عن سعادته بعودة الحضور الدبلوماسي السوري في الرياض، مشيراً إلى مكانة سورية التاريخية والعربية والإسلامية، وبأن سورية دولة فاعلة ومهمة.

ولفت سوسان إلى أن العلاقات بين البلدين ستشهد المزيد من التطور في مختلف المجالات لاسيما المجال الديني، حيث إن سورية والسعودية تتشاركان الرؤية نفسها في هذا المجال، لاسيما نشر القيم الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف، وهي قيم الحق والعدالة والاعتدال والوسطية ومكافحة التيارات المتطرفة، والتي هي أبعد ما تكون عن الإسلام وقيمه، حيث أساءت هذه التيارات المتطرفة للدين وشوهت صورة الإسلام لذلك علينا جميعاً الوقوف كطرف واحد لمكافحة هذه التيارات وإعطاء الصورة الحقيقية عن الإسلام، وأضاف: «هذا ما تتشارك فيه سورية والسعودية، إذ يعرف عن سورية الاعتدال واحترام الحق وعدم السماح لأي أحد بتشويه هذه القيم الرفيعة».

ورحب الوزير عبد اللطيف بالسفير سوسان متمنياً له التوفيق في مهامه، مشدداً على أهمية مكانة سورية العربية والإسلامية، وبحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، حسب ما ذكرت وكالة «سانا».

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومن بينها المجال الديني، حيث تم التأكيد على نهج البلدين في إعلاء قيم الدين الإسلامي الحنيف في التسامح والوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والأفكار المنحرفة التي تتناقض مع هذه القيم.