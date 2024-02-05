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الشرق الأوسط السعودية: "الميليشيات الإيرانية" تعيد تموضعها في دير الزور

5
FEBRUARY
2024
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الشرق الأوسط السعودية: بعد يومين من الضربة الأميركية على مواقع تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني شرق سوريا، استعادت المنطقة إيقاعها الروتيني، بوصول شحنة أسلحة ثقيلة وطائرات مسيّرة إلى الميليشيات الإيرانية شرق دير الزور، بحسب شبكة «دير الزور 24» التي تحدثت عن تعزيزات عسكرية ولوجستية لميليشيا «لواء فاطميون» الأفغانية في مدينة صبيخان بريف دير الزور الشرقي.

 

وأفاد مراسل الشبكة أنّ 5 سيارات «بيك آب» من طراز «تويوتا شاص» وصلت إلى محطة تصفية المياه على شاطئ نهر الفرات في مدينة صبيخان. وأضاف أنّ السيارات كانت محملة بصواريخ قصيرة المدى من طراز «كاتيوشا» و«غراد» إلى جانب طائرات مسيّرة درون وثابتة الجناح.

 

وأشار حساب الشبكة على «إكس» إلى أنّ الشحنة رافقتها عناصر من ميليشيا «حزب الله» اللبناني و«الحرس الثوري» الإيراني. وتشمل الشحنة صواريخ مختلفة وطائرات من دون طيار ومعدات أخرى.

 

من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الميليشيات الإيرانية نقلت كافة العربات و«الزيلات» العسكرية التابعة لها من مستودعات عياش بمدينة دير الزور، وتجمعها في معسكر الطلائع.

 

كما أفرغت مستودعاتها التي نقلت إليها الأسلحة والذخائر قبل القصف الأميركي الأخير، عند منتصف ليل الجمعة - السبت، إلى أماكن أخرى، وسط انتشار كبير للعناصر الأجنبية في أحياء المدينة.

 

وتحدث المرصد عن إزالة الميليشيات الإيرانية ركام المباني التي استهدفت من قبل الولايات المتحدة، وأن مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي شهدت انتشاراً أمنياً مكثفاً للميليشيات، التي عملت على نقل عدد من قياداتها إلى حي المساكن بمدينة دير الزور. بالإضافة إلى نقل آخرين من مواقع قرب الحدود السورية – العراقية إلى مدينة تدمر.

الشرق الأوسط
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