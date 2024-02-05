عناوين الصحف ليوم الأثنين 5 شباط 2024

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الأخبار: تشكيك أميركي بالادارة: إستراتيجية بايدن لا تجلب الردع

ردّ «حماس» وشيك: إيجابيون شرط إنهاء الحرب

المستوطنون في الشمال: لا ثقة بالجيش



نداء الوطن: برّي يُعلن رسمياً مشاركة "أمل" عسكرياً في مواجهات الجنوب

هوكشتاين يُحرّك انسحاب "الحزب" و"أفواج حدود" الجيش لملء الفراغ

البناء: غارات اميركية على اليمن… وصنعاء: ماضون في إجراءاتنا في البحر الأحمر/ المقاومة متمسكة بشرطَيْ وقف الحرب وتحرير كل الأسرى للسير بأي صفقة / بري: لا جلسات دون توافق… والخماسية التزمت الحياد… وأهلاً بعودة الحريري





اللواء: «هدنة رمضان» في الواجهة الجنوبية أو التعايش مع حرب مفتوحة!

بري يحسم المسار الرئاسي: لا جلسات بلا حوار مسبق وتعاميم الـ150 دولاراً في ملعب المصارف



الجمهورية: تركيز على الفصل بين غزة ولبنان

التعميم 166 ماذا يعطي... وماذا يأخذ؟

النهار: اشتعال ميداني... والرئاسة إلى شلل مستعاد!

l'orient le jour: Ça chauffe sur le terrain, mais ça bouge en coulisses