أسرار الصحف ليوم الأثنين 5 شباط 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر دبلوماسي غربي إن في كيان الاحتلال اليوم ثلاث “إسرائيلات” يجب انتظار اجتماع اثنتين منها حتى تتبلور صورة مشهد سياسي جديد يمكن له فتح الطريق لتسوية قابلة للحياة حول غزة؛ فهناك حلف بنيامين نتنياهو وقوى اليمين وأولوياته استمرار الحرب، وهناك حلف بني غانتس وغادي ايزنكوت وقيادة الجيش والأجهزة الأمنية وأولويته بدء التحقيق في الفشل، وهناك حلف المعارضة بقيادة يائير لبيد وعائلات الأسرى وأولوياته صفقة تبادل ولو أدّت الى وقف الحرب. واعتبر المصدر أن حلف غانتس والجيش لا يزال يوفر الغطاء لنتنياهو واستمرار الحرب ودون انتقاله إلى دعوات إنهاء الحرب لن يحدث التغيير المنشود.



كواليس



سأل مسؤول خليجي دبلوماسياً أميركياً كبيراً عما إذا كان الدور العسكري الأميركي قابلاً للتطور إلى حد الإعلان عن فتح البحر الأحمر أمام الملاحة لكل السفن دون تمييز بما فيها السفن الاسرائيلية وتحدّي أنصار الله بمنع ذلك، فتلقى جواباً سلبياً وتأكيداً أن واشنطن توجّه رسالة لأنصار الله مفادها أن كلفة خياراتهم مرتفعة. وبالمثل تفعل في العراق رداً على استهداف قواتها وهي لا تريد التورط بحرب في اليمن ولا في العراق. وبالتأكيد لا تريد حرباً مع إيران وتحذّر “إسرائيل” من مخاطر التورط بحرب مع حزب الله.

اللواء: أسرار

لغز

تبين أن لدى كهرباء لبنان ثلاثين مليون دولار في البنك المركزي، وستُحصَّل الفواتير الجديدة بالدولار إختيارياً، ومع ذلك لا برنامج لزيادة ساعات التغذية!



غمز

يردد سياسي مخضرم أن تكليف الرئيس نبيه برّي لنائبه بوصعب بتنسيق الإتصالات مع الوسيط الأميركي هوكشتاين أصاب أكثر من عصفور بحجر واحد!



همس

تباينت التبريرات حول غياب وزير الخارجية بوحبيب عن محادثات وزير الخارجية البريطاني في بيروت، وعدم قيام الأخير بزيارة وزارة الخارجية التي يبعد مقرها عشرات الأمتار عن السراي الكبير!





نداء الوطن: خفايا

تؤكد المعلومات أنّ حملات التطبيل والتزمير التي يقودها البعض في سياق الاستعداد لعودة رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري إلى بيروت لإحياء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لا تستند إلى أيّ معطيات جديدة من شأنها أن تبدّل في وضعية الحريري، وبالتالي إنّ المشهدية المنتظرة في 14 شباط لن تختلف في وقائعها عن تلك التي حصلت في العام الماضي.

يقول نائب شمالي في معرض إجابته عن فحوى الحراك الرئاسي الجديد للخماسية ولبعض الكتل لإنهاء الشغور الرئاسي، إنه لا حل في الأفق قبل انجلاء أوضاع الحرب على غزة، وكل ما يجري هو لعب في الوقت الضائع.

علم أنّ زيارة مسؤول أوروبي كبير إلى بيروت لا تحمل مقترحات سياسية بل تطرقت إلى التفاصيل الأمنية التي تناقش للمرة الاولى منذ اندلاع الحرب في الجنوب.