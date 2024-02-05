أساس المداولات: إنهاء الأزمة الرئاسية

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الأنباء الكويتية: لايزال الحديث عن مساعي «المجموعة الخماسية» لإنهاء أزمة الرئاسة أساس المداولات، وينكب الجميع على التحضير لما سيواجهون به وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه لدى زيارته لبنان غدا الثلاثاء، حاملا أفكارا ونصائح يسديها لتجنيب لبنان ويلات توسع حرب غزة إليه، مع استمرار التركيز على طروحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بشأن الحدود الجنوبية التي تختلف الآراء حولها بين الإيجابية وما هي قيد البحث، والأمل ما زال معقودا على الاجتماع القريب لوزراء خارجية «المجموعة الخماسية» وما سيتفقون إزاءه.