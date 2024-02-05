هوكشتين يعود: الوساطة رهن الحرب في غزة

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الأخبار: وصل الموفد الأميركي عاموس هوكشتين أمس إلى تل أبيب التي قد ينتقل منها إلى بيروت لاحقاً، وذلك لاستئناف محادثاته في مسألة أمن الحدود مع لبنان.

وقد بدأ اجتماعاته مع المسؤولين هناك.وقالت مصادر مطّلعة إن «الوسيط الأميركي سيطلب من تل أبيب مجدداً إعطاء الوقت للخيار الدبلوماسي».

وكرر العدو من خلال تسريبات إعلامية ليل أمس ان اسرائيل مستعدة لإخلاء نقاط جدودية متنزاع عليها مع لبنان شرط سحب قوات حزب الله الى شمال نهر الليطاني.

لكن الوسطاء من الغرب باتوا «على قناعة» بأن البحث الفعلي لن يبدأ الآن، وهم يعدّون مقترحات لبح ممكن مع لبنان بعد وقف الحرب في غزة».