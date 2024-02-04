ثلاث مطالب اسرائيلية سلمت من اسرائيل الى هوكستين... اليكم اهم النقاط!

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ذكرت "الميادين"، اليوم الأحد، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، في سياق المطالب التي وجهها غالانت لهوكستين أن "المطلب الأول هو إبعاد قوة الرضوان من الحدود إلى الليطاني".



وأردفت "الطلب الثاني يرتبط بقدرة حزب الله على إطلاق صواريخ ضد الدروع وهذا يتطلب الابتعاد عن الحدود بين 8 و10 كلم".



وتابعت "الطلب الثالث نريد وقف إطلاق نار وتفاهمات وأن تتحقق الشروط وعندها نستطيع أن ندعو السكان للعودة إلى الشمال".





وأضافت نقلاً عن وزراء في الحكومة، "نتنياهو هو من وجّه أعضاء الحكومة الذين عارضوا صفقة الأسرى من دون علمهم بمضمونه".