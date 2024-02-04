حزب الله ينشر ملخصاً: 961 عملية منذ طوفان الأقصى.. 2000 قتيل وجريح إسرائيلي

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أعلن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأحد، تنفيذ حزب الله 961 عملية عسكرية خلال 120 يوماً من الحرب.

وبحسب الإعلام الحربي، فقد بلغ معدل عمليات المقاومة في اليوم الواحد 8 عمليات، وبلغ أكثر عدد عمليات في اليوم الواحد 26 عملية ، فيما أقل عدد عمليات في اليوم الواحد كان 2.

وفي ما يخص المواقع الحدودية التي استهدفتها المقاومة، فكانت 22 مستوطنة 72 مرّة، و45 موقعاً حدودياً 670 مرة، و19 موقعاً خلفياً 61 مرة، و53 نقطة حدودية 122 مرة.

أما عن الإخلاء داخل جبهة العدو، فبلغ شعاع المنطقة المخلاة 5 كيلومتر، فيما بلغ عدد المستوطنات المخلاة المعلن عنها 43.

وإلى جانب ذلك، بلغ عدد المستوطنين النازحين المعلن عنه 81.000، فيما عدد النازحين الفعلي هو 230.000 مستوطن.

خسائر الاحتلال

وبشأن خسائر العدو، فدمّرت المقاومة أكثر من 500 وحدة استيطانية، 178 دشمة وتموضعاً، و26 مركزاً قيادياً.

كذلك، استهدفت المقاومة 316 تموضع أفراد، 237 تجهيزاً فنياً، 25 جداراً حدودياً، ومصنعين عسكريين، إضافة إلى 14 مربض مدفعية، 5 مسيّرات وطائرات، ومنصتي قبة حديدية.

كما تمّ استهداف 56 آلية عسكرية إسرائيلية، بينها 28 ناقلة جند، 25 دبابة، و4 آليات لوجستية.

وفي ما يخص الخسائر البشرية، فقد أوقعت المقاومة أكثر من 2000 إسرائيلي بين قتيلٍ وجريح.

الأسلحة المستخدمة

وفي السياق نفسه، استخدمت المقاومة في عملياتها 323 مدفعية، 244 صاروخ أرض-أرض، و68 رشاشاً وقنّاصة. وبلغ عدد الهجمات الجوية للمقاومة 23، كما استخدمت 40 صاروخ دفاع جوي، و385 صاروخاً موجّهاً.

أما الأسلحة المباشرة المستخدمة، فبلغ عددها 85، إلى جانب 9 أسلحة لسلاح الهندسة، وأسلحة مختلفة بلغ عددها 72.