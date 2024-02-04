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بعد حادثة انفجار البيك آب والذي ذهب ضحيته شخصين من البقاع... بيان توضيحي من وزارة الطاقة!

4
FEBRUARY
2024
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صدر عن االمكتب الاعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان التالي:

البيك أب الذي انفجر في البقاع غير مرخص والوزارة طلبت مرارا الى الاجهزة الامنية التشدد في موضوع الصهاريج غير القانونية.

تأسف وزارة الطاقة والمياه لوقوع هذا الحادث الاليم اليوم الذي ذهب ضحيته شخصين في بلدة "مقنة" البقاعية، والذي تعود أسبابه الى انفجار مادة الغاز محملة في صهريج على متن بيك آب .

يهم وزارة الطاقة والمياه ان توضح ان هذا "الصهريج" غير قانوني ولا يخضع للمعايير والشروط المطلوبة من قبل وزارة الطاقة والوزارات الاخرى المعنية .

علماً ان وزارة الطاقة سبق ووجهت كتباً عديدة الى جميع الاجهزة الامنية ، كان آخرها الكتاب رقم 156/و تاريخ 15/01/2024، تطلب بموجبها الدعم والمؤازرة في ملاحقة اصحاب الصهاريج غير المرخصة والتي تقوم بتوزيع مادة الغاز السائل في بعض المناطق اللبنانية بطريقة غير شرعية ولا تراعي ادنى مستلزمات السلامة العامة وتشكل خطراً على ارواح المواطنين.
وهي تتشدد دوماً بتطبيق شروط السلامة العامة المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء، ووضعت اسساً تنظيمية لقطاع النفط بدءاً من الشركات المستوردة للنفط في لبنان الى شركات توزيع المحروقات بواسطة الصهاريج ، وصولاً الى معامل تعبئة وتوزيع قوارير الغاز ومحطات توزيع المحروقات القائمة على الاراضي اللبنانية وهي على تنسيق دائم مع جميع الجهات والأجهزة الرسمية المعنية .

وتتمنى الوزارة التشدد في ضبط هذه المخالفات بشكل سريع كي لا تتكرر حوادث مماثلة تزهق خلالها ارواحا بريئة .

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