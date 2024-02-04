بمناسبة اليوم العالمي للسرطان... ترزيان في رسالة: أنتم درس لنا في الحياة في مواجهة الصعاب والظروف

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نشر النائب هاكوب ترزيان على صفحاته في التواصل الإجتماعي في مناسبة اليوم العالمي للسرطان فيديو يتحدث فيه عن المناسبة فقال:

نرى بكم عشق الحياة برونق تلك الإبتسامة التي تعانق الروح وتخبرنا بأن الدنيا ما زالت بألف خير وبأن الإنتصار على السرطان يكون بالعزيمة الجبارة التي تملكونها والثبات بالروح في قتال هذا المرض، أنتم درس لنا في الحياة في مواجهة الصعاب والظروف،أنتم وبكبر قلوبكم تزيدون الحياة غنى.

#اليوم_العالمي_للسرطان‎

#معاً_بمواجهة_السرطان

#٤_شباط_٢٠٢٤

#معاً‎

#أنا_مواطن

#متلي_متلك

#مع_أهلي_عل_حلوة_والمرة

#معاً_نُكمل_ولا_نستكين