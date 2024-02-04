السيد يكشف ما هو مطلوب من العرب لتسهيل خروج إسرائيل "منتصرة"!

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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "اكس":

خبر اليوم، لتسهيل خروج إسرائيل "منتصرة" من مأزق غزّة، " مطلوب من العرب التطبيع معها مقابل "التزام مبدئي" من إسرائيل بحلّ الدولتين، أي بإقامة دولة فلسطينية"!! ماذا يعني التطبيع؟! يعني ان نعترف بدولة إسرائيل ونقيم معها علاقات طبيعية ودبلوماسية، فيما إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي ترفض تقديم خريطة رسمية عن حدودها إلى الامم المتحدة!! وللتذكير أيضاً، منذ اتفاقات أوسلو ومدريد عام ١٩٩٣ التزمت إسرائيل "مبدئياً ودُوَلياً وأميركياً وأوروبيّاً" بقيام دولة فلسطينية ضمن حدود العام ١٩٦٧، ومنذ ذلك التاريخ قضمت إسرائيل اكثر من ثلث أراضي الضفة الغربية بالمستوطنات وقطّعتها بالجدران، بحيث بات مستحيلاً إقامة دولة فلسطينية، فعَنْ أي وعود او التزامات اسرائيلية "مبدئية" يتحدثون؟! التطبيع مقابل وعود يعني أنّك تشتري سمكاً في البحر وتدفع ثمنه للصياد حتّى قبل ان يصطاده!!! و، سَمَكاً ستأكُلُون…