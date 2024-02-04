أمطار وبرق ورعد... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غداً الأحد، غائم إجمالاً وتتساقط أمطار متفرّقة تشتدّ أحياناً وتكون مترافقة ببرق ورعد مع رياح ناشطة تشتد أحيانا شمال البلاد لتصل لحدود الـ 55 كم/س، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن 1300 متر مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات وانخفاض بالحرارة ، تخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث انفراجات واسعة.



وجاء في النشرة الآتي: الحال العامة: طقس بارد، متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين نتيجة منخفض جوي شرق المتوسط ينحسر تدريجيا صباح الثلاثاء ليستقر الطقس بعد ذلك.



الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار ومن المتوقع ان تشتد خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد مع رياح ناشطة أحياناً كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات خاصة خلال الليل.







الإثنين: غائم إجمالاً وتتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد مع رياح ناشطة تشتد أحيانا شمال البلاد لتصل لحدود الـ 55 كم/س، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن 1300 متر مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات مع انخفاض بدرجات الحرارة، تخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث انفراجات واسعة.



الثلاثاء: غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تعود لتلامس معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة شمال البلاد، حيث يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول مساء إلى قليل الغيوم.



الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.