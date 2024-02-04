حزب الله ينعى شهيده الثاني اليوم!

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صدر عن "المقاومة الإسلامية" - حزب الله، اليوم الأحد، بيان جاء فيه: "بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم".

وأضاف البيان، "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس علي مبارك "أبو هادي" مواليد عام 1990 من بلدة الطيبة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وكان حزب الله قد نعى منذ قليل، الشهيد المجاهد محمد جودات يحيى "علي الهادي" مواليد عام 1995 من بلدة الطيبة في جنوب لبنان.