ليل "حام".. هذا ما شهده جنوب لبنان أمس

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قصف العدو الإسرائيلي بمدفعيته الثقيلة وبشكل مباشر ليل امس أطراف بلدات الناقورة ويارين وعلما الشعب والضهيرة وبيت ليف و جبلي اللبونة والعلام بالقطاعين الغربي والاوسط.

وشهدت سماء الجنوب تحليقا للطيران الحربي المعادي وحتى صباح اليوم، واطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق التي تعيش حالة التوتر والحذر الشديدين بسبب الاعتداءات الاسرائيلية، وخاصة انه لا يوفر اي من الاهداف المدنية وسيارات الاسعاف ورجال الصحافة.

وقد بلغ عدد النازحيين المسجلين لدى وحدة ادارة الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور اكثر من 35 الف نازح وتقدر الاعداد بحوالي 45 الف اخرين نزحوا الى مناطق لبنانية امنة ولم يسجلوا في بلديات ولا في اية إدارة رسمية ولا يتلقون اي من المساعدات الانسانية.