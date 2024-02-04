عناوين الصحف ليوم الأحد 4 شباط 2024

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النهار: لبنان يرصد الديبلوماسية المحمومة وسط الاحتدام... ذكرى لقمان: العدالة غائبة مع التحقيقات المشلولة

الأنباء الكويتية: تعميم لحاكم «المركزي» حول تسديد الودائع بالعملات الأجنبية

باريس تحذِّر المراهنين على تصعيد التوترات وإسرائيل تواصل حربها في جنوب لبنان

الشرق الأوسط السعودية: الضربات الأميركية... الشرق الأوسط يزداد سخونة

عشرات القتلى والجرحى وتفجير مخازن أسلحة في سوريا والعراق... وإيران تنتقد «المغامرة»



الوطن السورية: دمشق: زعزعة للاستقرار العالمي وتأجيج للصراع في المنطقة على نحو خطير … أميركا تمد يدها لإنعاش «داعش» … شهداء مدنيون وعسكريون بعدوان استهدف مواقع الجيش وحلفائه في ريف دير الزور