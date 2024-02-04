المقداد: الهجمات الأميركية هدفها تمكين «داعش» والحيلولة من دون تعزيز العلاقات السورية العراقية

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الوطن السورية: عبّر وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي لوزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد عن تضامن سلطنة عمان المستمر مع سورية وحرصها على أمنها وسيادتها على كامل أراضيها.

وخلال اتصال أجراه البوسعيدي مع المقداد أمس، جرى بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وأكد البوسعيدي ضرورة عدم التدخل في شؤون دول المنطقة وأولوية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا في فلسطين المحتلة وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية.

من جانبه أكد الوزير المقداد على تقدير سورية لموقف سلطنة عمان الأخوي تجاه ما تواجهه من اعتداءات غادرة على أراضيها واحتلال غير شرعي ودعم للجماعات الانفصالية وآخرها هجمات الولايات المتحدة الأميركية على الأراضي السورية والعراقية والتي هدفها الأساسي تمكين تنظيم داعش الإرهابي الذي ترعاه والحيلولة من دون تعزيز علاقات الأخوة والجوار بين سورية والعراق.

وشنت قوات الاحتلال الأميركي فجر أمس عدواناً جوياً سافراً على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية وبالقرب من الحدود السورية – العراقية وداخل الأراضي العراقية، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين السوريين والعراقيين، وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.