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الأنباء الكويتية: يستمر التركيز على التحرك الديبلوماسي الدولي لتجميد جبهة الجنوب لكي يتسنى انتخاب رئيس للبنان، والولوج في إيجاد المخارج الممكنة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية.



وعليه، فإن الاهتمام مُنصب، الآن، باتجاه الزيارة القريبة لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سجورنيه إلى بيروت التي تأتي ضمن مساعي التهدئة في الجنوب، واحتمال وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين وتلازم ذلك مع وجود وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن في الشرق الأوسط، برز ما يتم التداول به، في العاصمة اللبنانية، نقلا عن الناطق باسم الخارجية الفرنسية، أن تطبيق القرار 1701 والذي بعضه يتوقف على «اليونيفيل» أبرز ما سيبحثه سجورنيه الذي سيشدد على ضرورة إيجاد حل ديبلوماسي بين لبنان وإسرائيل، وسيعبر عن رسالة تدعو إلى ضبط النفس لجميع الأطراف لأنه من المهم تجنب أي موقف تصعيدي في المنطقة خاصة في لبنان».