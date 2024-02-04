الشيخ قاسم لـ "الإسرائيليين": على مهلكم... من قال أنَّنا ننتظر منكم أن تتوقفوا أو لا تتوقفوا؟

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

ردّ نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم على تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بالاستمرار في إطلاق النار على الجبهة الشمالية حتى لو تم التوصل إلى تسوية في غزة فقال : "نسمع بعض الإسرائيليين المسؤولين يقولون إنَّهم لن يتوقفوا عن الحرب حتى لو توقفت في غزة! وعلى مهلكم، من قال أنَّنا ننتظر منكم أن تتوقفوا أو لا تتوقفوا؟ نحن في الميدان إن اعتديتم ردينا عليكم، وإن وقفتم جانباً ندرس كيف نتصرف مع هذا الوجود بالطريقة المناسبة، وإذا فكرتم بإعادة المستوطنين بتصعيد الحرب، فهذا يعني أنَّكم تفقدونهم أي أمل بالعودة، لأنَّه كلما ازدادت الحرب يعني أنَّ إمكانية عودة المستوطنين ستصبح أعسر".