تراجع موجة الرهانات على التحركات المتعلقة بالأزمة الرئاسية

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

مع أن المعالم النهائية للمحاولة الجارية للتوصل إلى تسوية لتبادل إطلاق الأسرى والسجناء بين "#إسرائيل" و"#حماس" من شأنها أن ترسي وقفاً للحرب في غزة، ولو لفترة موقتة، لم تتبلور بعد ولم تفض الجهود الديبلوماسية في شأنها بعد إلى اتفاق ناجز، فان #لبنان بدا معنياً بجانب أساسي من هذا المشهد أقله لجهة ترقبه مسار التحركات الديبلوماسية الكثيفة الجارية والتي تتركز على وقف الحرب في غزة والمواجهات الميدانية عند الحدود الجنوبية للبنان التي عرفت تصعيداً عنيفاً أمس.

وبدا لافتاً تراجع موجة الكلام بل الأصح الرهانات على التحركات والمواقف المتعلقة بالأزمة الرئاسية بعدما بدا مؤكداً أن تضخيماً كبيراً وغير دقيق في دلالاته حصل حيال اللقاءين اللذين عقدهما سفراء المجموعة الخماسية أولاً في دارة السفير السعودي ومن ثم في عين التينة وتحول هذا التضخيم إلى مادة تراشق بالاتهامات داخلياً بين جهات معارضة والرئيس نبيه بري على خلفية اتهام الأخير بتعطيل مسعى السفراء، وكل هذا المنحى دار في دوامة أعادت التوترات السياسية الداخلية إلى نقطة الصفر من دون أي أفق واضح وحقيقي حيال مسار المرحلة المقبلة.