غابي جبرايل: يجب تطبيق هذه الوثيقة وعدم ترك أي انسان من دون تأمين أدنى مقومات العيش

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لفت مسؤول العلاقات الروحية في التيار الوطني الحر غابي جبرايل الى ان هناك تلازم مسارٍ بين فكر التيار الوطني الحر والرئيس المؤسس العماد ميشال عون ووثيقة الاخوة الانسانية من اجل اعلاء كرامة الانسان".

وأكد جبرايل في حديث ل OTV حول الندوة التي ينظمها "التيار" الإثنين المقبل، إلى أنّه "لم يكن هناك امكانيات للجميع لتطبيق هذه الوثيقة، مشدداً على أنها محطة أساسية في تاريخ الانسانية لأنها تحافظ على الانسان بكرامته وانسانيته".

وأضاف جبرايل: "يجب تطبيق هذه الوثيقة وعدم ترك أي انسان من دون تأمين أدنى مقومات العيش".