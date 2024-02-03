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رجل دولة جيد وبارع (ج ب) - بقلم سمير مسره

3
FEBRUARY
2024
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نقل عن الاستاذ كريم بقرادوني، بمعرض تسويق كتابه "ميشال عون رجل التحديات"، قوله ان جبران باسيل رجل دولة ولكنه ليس شعبيا".

برأي المتواضع، لقد نطق الاستاذ بقرادوني بالحق في الجزء الأول من كلامه حيث لا يختلف اثنان ان رجل الدولة هو الهدف المبتغى بعد ان غاب هذا المفهوم من قاموس السياسة اللبنانية لمدة طويلة، او بعد ان حورب بشراسة لالغاء مفاعيله عندما تبوأ العماد ميشال عون مركز رئاسة الجمهورية.

لقد نطق الاستاذ بقرادوني بالحق لان الجميع يعرف ان جبران باسيل هو بالمبدأ والفعل رجل دولة منفتح، مبادر، ايجابي بفكره، صريح بقسوة انتقاداته، ويسعى دائما" لجمع الشمل على طريقته.

اما بخصوص الشعبية، فالأمر يختلف لان هذا المفهوم يبقى عرضة للآخذ وللرد خاصة في لبنان، حيث ولاء الشعوب اللبنانية تكون مرتبطة بخيارات طائفية، عائلية، او بمشاعر شخصية متعددة كالثقة المفرطة، والحقد، والغيرة، والدفاع عن المصالح الشخصية؛ وكلها بعيدة جدا" عن المعنى الحقيقي للشعبية.

من هنا، لا نستطيع أن نجزم ان جبران باسيل رجل الدولة "ليس شعبيا"، بل هو كذلك للكثير من اللبنانيين الصادقين الذين يريدون كسر المعادلة الفئوية لصالح معادلة وطنية تربينا عليها مع الجنرال ومعه ولا بد أن تبصر النور حتى لو أتت الولادة متأخرة.

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