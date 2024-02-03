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“تجمع العسكريين المتقاعدين”: اقفال ال TVA والواردات والمرفأ الثلاثاء احتجاجا على سياسة المماطلة

3
FEBRUARY
2024
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أعلن “تجمع العسكريين المتقاعدين” قراره بالتحرك الثلاثاء المقبل واقفاله مبنيي ال TVA والواردات والمرفأ احتجاجا على عدم تحقيق المطالب من قبل الحكومة، وقال في بيان: “بعد كل المماطلة والتسويف من قبل الحكومة لتصحيح الأجور وإعطاء زيادات على الرواتب لما تبقى من القطاع العام. ولما عرض المنبر القانوني لمتقاعدي القوات المسلحة تصوره حول كيفية تطبيق العدالة والمساواة بين جميع القطاعات عبر إلغاء جميع الزيادات والعطاءات واعادة توزيع نسبة واحدة من القيمة الفعلية للرواتب قبل ٢٠١٩”.

وأعلن التجمع قراره ب”التحرك المتصاعد اعتبارا من الثلاثاء المقبل واقفال مبنيي ال TVA والواردات ومرفأ بيروت كرسالة اخيرة لهذه الحكومة قبيل اتخاذ تدابير وتحركات ستشمل كل مواقع اتخاذ القرار ، إذ لا يجوز مطلقا السكوت عن إذلال العسكريين  في الخدمة الفعلية والمتقاعدين عبر اعتبارهم غير منتجين”. 

ودعا عائلات العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد وكل حر ومطالب بالعدالة والعيش الكريم الى “المشاركة في التحركات حتى تحقيق المطالب”.

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