عناوين الصحف ليوم السبت 3 شباط 2024

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الأخبار

ـ تسارع عجلة التفاوض: المقاومة متمسّكة بـ«الضمانات»

ـ العدو: التهدئة في غزة لا تشمل جنوب لبنان | إسرائيل تطلب حلاً ... وأميركا تريده عاجلاً

ـ «المقترح المردود» لبريطانيا – فرنسا: وقف جزئي للحرب على 5 كلم... للتجربة!

ـ تحييد لبنان في المواجهة الإيرانية - الأميركية

البناء

ـ غارات أميركية على الحدود السورية العراقية تشمل الميادين والبوكمال والقائم

ـ القيادة الوسطى: ضرب 85 هدفاً لفيلق القدس والمتعاونين معه بـ 125 قذيفة

ـ المقاومة العراقية تستهدف القواعد الأميركية شرق سورية بعد دقائق من الهجمات

الجمهورية

ـ هوكشتاين راجع : مهمة شائكة

ـ اسرائيل: وقف النار لن يشمل لبنان

ـ ديبلوماسي «مصدوم»: كما تكونون «تدجّنون» من يساعدكم!

ـ القطاع البترولي... بين فقدان البوصلة وضياع الطريق

ـ الضمان يعتمد سعر «صيرفة» لتحصيل االشتراكات

اللواء

ـ «مغامرة منصوري»: وقف النهب وتثبيت حق المودع بالدولار

ـ ضغوطات مطلبية قد ترجئ مجلس الوزراء.. وضغوطات غربية تربط مصير حزب الله «بحماس»

ـ محاولات أميركية - بريطانية لدولة الفلسطينية بلا «حماس»

ـ بلينكن في المنطقة لخمسة أيام.. والمقاومة تشترط رفع الحصار ووقف النار أولا

الديار

ـ حلّ الدولتين يعود بقوة... ونتنياهو عالق بين وزرائه والضغط العالمي

ـ المفاوضات بشأن القرار 1701 لن تحصل قبل وقف العدوان على غزة

ـ مصرف لبنان يطلق اليوم التعميم 166 بديلاً للـ151: 150 دولاراً بالشهر