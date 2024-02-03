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عناوين الصحف ليوم السبت 3 شباط 2024

3
FEBRUARY
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الأخبار

ـ تسارع عجلة التفاوض: المقاومة متمسّكة بـ«الضمانات»
ـ العدو: التهدئة في غزة لا تشمل جنوب لبنان | إسرائيل تطلب حلاً ... وأميركا تريده عاجلاً
ـ «المقترح المردود» لبريطانيا – فرنسا: وقف جزئي للحرب على 5 كلم... للتجربة!
ـ تحييد لبنان في المواجهة الإيرانية - الأميركية

 البناء
ـ غارات أميركية على الحدود السورية العراقية تشمل الميادين والبوكمال والقائم
ـ القيادة الوسطى: ضرب 85 هدفاً لفيلق القدس والمتعاونين معه بـ 125 قذيفة
ـ المقاومة العراقية تستهدف القواعد الأميركية شرق سورية بعد دقائق من الهجمات

الجمهورية
ـ هوكشتاين راجع : مهمة شائكة
ـ اسرائيل: وقف النار لن يشمل لبنان
ـ ديبلوماسي «مصدوم»: كما تكونون «تدجّنون» من يساعدكم!
ـ القطاع البترولي... بين فقدان البوصلة وضياع الطريق
ـ الضمان يعتمد سعر «صيرفة» لتحصيل االشتراكات

اللواء
ـ «مغامرة منصوري»: وقف النهب وتثبيت حق المودع بالدولار
ـ ضغوطات مطلبية قد ترجئ مجلس الوزراء.. وضغوطات غربية تربط مصير حزب الله «بحماس»
ـ محاولات أميركية - بريطانية لدولة الفلسطينية بلا «حماس»
ـ بلينكن في المنطقة لخمسة أيام.. والمقاومة تشترط رفع الحصار ووقف النار أولا

الديار
ـ حلّ الدولتين يعود بقوة... ونتنياهو عالق بين وزرائه والضغط العالمي
ـ المفاوضات بشأن القرار 1701 لن تحصل قبل وقف العدوان على غزة
ـ مصرف لبنان يطلق اليوم التعميم 166 بديلاً للـ151: 150 دولاراً بالشهر

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