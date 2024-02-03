أسرار الصحف ليوم السبت 3 شباط 2024

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البناء

تقول مصادر دبلوماسية إن تفاهماً على مستويات مختلفة لاحتواء الرد الأميركي على عملية البرج 22 سواء عبر جعله على مستوى منخفض من جهة أو لعدم الذهاب الى ردود عليه تؤدي الى مقتل جنود أميركيين. وتؤكد المصادر أن التفاهمات التي توصل إليها وسطاء فاعلون بين واشنطن وطهران بما يتضمن مسارات لاحقة يتصل بعضها بوقف إطلاق النار في غزة وبعضها الآخر بالانسحاب الأميركي من العراق وسورية. وتقول المصادر إنه إذا تجاوزت الردود الأميركية السقوف المرسومة سوف تدخل المنطقة في تصعيد كبير.



أوضح مرجع في القانون الدولي أن محكمة العدل الدولية لم تبتّ بعد في صلاحيتها للنظر في الدعوى المقامة من جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال بجرم الإبادة الجماعية ولم تصل بعد للنظر في توجيه الاتهام بارتكاب الجرم إلى حكومة الكيان، لكنها قبلت الشبهة بارتكاب الجرم وصلاحيتها في الاختصاص بالنظر في الدعوى. وكل من الأمرين سوف يستغرق البتّ به وقتاً غير قصير، ولذلك فإن ما يُسمَّى بالإجراءات الاحترازية يرتبط بهذه الشبهة منعاً للتمادي في الجرم المخالف لقوانين الحرب في حال ثبوته ولم تطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار المنطبق على قوانين الحرب احتياطاً لعدم ثبوت الجرم.

الجمهورية

ـ قال مسؤول كبير انّ اكثر المستفيدين من سياسات الدعم هم اكثر المعترضين على دفع ما يتوجب عليهم من ضريبة.

ـ لوحظ تزايد سفر مسؤولين ووزراء في الفترة الأخيرة على رغم الشكوى من انعدام الموارد المالية.

ـ سأل مراقبون اين أصبحت فضيحة البنزين المغشوش التي كشفتها السلطات الرقابية المختصة، وعلى أي أساس تمّت لفلفة القضية.

اللواء



تهتم مصادر بما إذا كان الوزير البريطاني، تناول ترتيبات مراقبة في الجنوب على نحو ما هو حاصل في منطقة البقاع!



تختلف التقديرات بين نسب المقيمين والمغادرين القرى الملامسة للخط الأزرق من الجهة اللبنانية، وهي تقل ليلاً وتنتعش نهاراً بين 30 و40٪.



يضع قطب نيابي طرفين فقط: أحدهما رسمي والآخر سياسي في اتصالاته التي لم تنقطع مع وسيط أميركي مفوض.