living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم السبت 3 شباط 2024

3
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

تقول مصادر دبلوماسية إن تفاهماً على مستويات مختلفة لاحتواء الرد الأميركي على عملية البرج 22 سواء عبر جعله على مستوى منخفض من جهة أو لعدم الذهاب الى ردود عليه تؤدي الى مقتل جنود أميركيين. وتؤكد المصادر أن التفاهمات التي توصل إليها وسطاء فاعلون بين واشنطن وطهران بما يتضمن مسارات لاحقة يتصل بعضها بوقف إطلاق النار في غزة وبعضها الآخر بالانسحاب الأميركي من العراق وسورية. وتقول المصادر إنه إذا تجاوزت الردود الأميركية السقوف المرسومة سوف تدخل المنطقة في تصعيد كبير.

أوضح مرجع في القانون الدولي أن محكمة العدل الدولية لم تبتّ بعد في صلاحيتها للنظر في الدعوى المقامة من جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال بجرم الإبادة الجماعية ولم تصل بعد للنظر في توجيه الاتهام بارتكاب الجرم إلى حكومة الكيان، لكنها قبلت الشبهة بارتكاب الجرم وصلاحيتها في الاختصاص بالنظر في الدعوى. وكل من الأمرين سوف يستغرق البتّ به وقتاً غير قصير، ولذلك فإن ما يُسمَّى بالإجراءات الاحترازية يرتبط بهذه الشبهة منعاً للتمادي في الجرم المخالف لقوانين الحرب في حال ثبوته ولم تطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار المنطبق على قوانين الحرب احتياطاً لعدم ثبوت الجرم.

الجمهورية
ـ قال مسؤول كبير انّ اكثر المستفيدين من سياسات الدعم هم اكثر المعترضين على دفع ما يتوجب عليهم من ضريبة.
ـ لوحظ تزايد سفر مسؤولين ووزراء في الفترة الأخيرة على رغم الشكوى من انعدام الموارد المالية.
ـ سأل مراقبون اين أصبحت فضيحة البنزين المغشوش التي كشفتها السلطات الرقابية المختصة، وعلى أي أساس تمّت لفلفة القضية.

اللواء

تهتم مصادر بما إذا كان الوزير البريطاني، تناول ترتيبات مراقبة في الجنوب على نحو ما هو حاصل في منطقة البقاع!

تختلف التقديرات بين نسب المقيمين والمغادرين القرى الملامسة للخط الأزرق من الجهة اللبنانية، وهي تقل ليلاً وتنتعش نهاراً بين 30 و40٪.

يضع قطب نيابي طرفين فقط: أحدهما رسمي والآخر سياسي في اتصالاته التي لم تنقطع مع وسيط أميركي مفوض.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   