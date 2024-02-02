ندوة للتيار الوطني الحر عن وثيقة الأخوة الإنسانية بمشاركة إسلامية - مسيحية

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ينظم التيار الوطني الحر ندوة عن "وثيقة الأخوة الإنسانية بين النظرية والتطبيق"، وذلك الإثنين ٥ شباط الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وذلك بمشاركة دينية إسلامية - مسيحية ودبلوماسية عربية.

ويتحدث في المؤتمر المطران ميشال عون، والشيخ محمد عسيران المفتي الجعفري لمنطقتي صيدا والزهراني، كما يتحدث الشيخ خالد عثمان رئيس اتحاد بيروت الكرامة، والدكتور سعود المولى، والدكتور محمد شيا، والدكتور ناجي خوري.

وتفتتح الندوة بكلمة لنائب رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي ويديرها الأب الأنطوني شربل بو عبود، وتختتم بكلمة لرئيس "التيار" الوزير جبران باسيل.