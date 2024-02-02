الحاج حسن: لا يمكن للعدو أن ينتصر مهما استعمل أساليبه الإجرامية

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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن في مكتبه، اليوم الجمعة، وفدا من نقابة النحالين في الجنوب، ضم رئيس نقابة مربي النحل في الجنوب مهدي ترحيني والعضوين عامر جواد وحسين قعفراني، في حضور الكيميائي حسين جرادي.



وصدر عن المكتب الإعلامي لوزير الزراعة بيان جاء فيه: "خلال الاجتماع تم عرض المشاكل التي يعانيها القطاع، لا سيما من جراء الاعتداءات المستمرة من العدو الاسرائيلي على قرى الجنوب وتأثر أعداد كبيرة من قفران النحل بسبب رمي العدو لقذائف الفوسفور الأبيض المحرم دوليا".



وأكد أنه "لا يمكن للعدو أن ينتصر مهما استعمل أساليبه الإجرامية، ومهما أحرق من ثروات وطنية، ومن أهمها النحل، والتي لديها مهمة أساسية تساعد نباتات عدة، بما في ذلك المحاصيل الغذائية على التكاثر".

وتابع، "لا يقتصر دور الملقحات على المساهمة المباشرة في الأمن الغذائي وحسب، بل تعتبر عنصرا أساسيا في الحفاظ على التنوع الحيوي، الذي هو ركيزة أخرى من ركائز أهداف التنمية المستدامة".



وأشار إلى أن "التلقيح عملية أساسية لبقاء أنظمتنا البيئية".



ووعد بـ"تكثيف اجتماعاته من أجل تأمين استمرارية القطاع من خلال تعويض كامل الخسائر التي لحقت به".