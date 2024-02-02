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"متقلب وماطر "... كيف سيكون طقس الـ Weekend؟

2
FEBRUARY
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما إجمالا وضباب على المرتفعات، مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع أن تشتد أحيانا وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر .
وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط  في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1300 متر، يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1400 متر ليلا وفي ساعات الصباح الأولى .
السبت: غائم إجمالا وضباب على المرتفعات، مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع أن تشتد أحيانا وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر .
الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا شمال البلاد لتصل لحدود ال55 كم/س، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن ارتفاع 1300 متر.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع بسيط في درجات الحرارة وبقائها دون معدلاتها، كما تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتصل سرعتها ل 55 كم/س شمالا، تهطل أمطار متفرقة يتخللها انفراجات خلال النهار وتتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1500 متر.
-الحرارة على الساحل من 9 إلى 15 درجة، فوق الجبال من 1 إلى 11 درجة، في الداخل من 2 الى 10 درجات. 
-الرياح السطحية:  جنوبية غربية إلى غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80%.
-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء:  19 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   6،35
-ساعة غروب الشمس:  17،09

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