الوفد النيابي يتابع زيارته الى واشنطن ولقاءات في الخارجية الأمريكية والخزانة والكونغرس

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تابع وفد من النواب ضمّ كل من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب والنواب آلان عون نعمة افرام، ياسين ياسين وأسعد درغام زيارتهم إلى واشنطن بلقاء جمعهم بمساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى باربرا ليف حيث تم التشديد على ضرورة ان يسعى اللبنانيون إلى انتخاب رئيس للجمهورية واستكمال بناء الدولة كما العمل على تحييد شبح الحرب الشاملة عن لبنان.

وقد اكدت ليف في هذا السياق ان اللجنة الخماسية تسعى لمساعدة لبنان لايجاد حل لأزمته السياسية لكن لا يمكنها ان تحل مكان اللبنانيين في التوصل الى حل داخلي والتفاهم فيما بينهم ، مشددة على ان الحل في نهاية المطاف هو من مسوؤلية اللبنانيين انفسهم.

وكانت للوفد النيابي سلسلة لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخزينة الاميركية وابرزهم

مساعد نائب وزير الخزانة لشؤون الارهاب والجرائم المالية جيسي بيكر، ونائب مساعد وزير الخزانة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا إريك ماير، ومستشارة السياسات بمكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية لي آن هولمان بحيث تطرق النقاش الى وجوب العمل لإرساء الاستقرار المصرفي والتقييد بالمعايير الدولية و محاربة تبييض الأموال و مكافحة الأموال الغير شرعية.

وقد عرض الوفد افكارا من شأنها ان تسهم بالخطة المرتقبة التي تعمل عليها الحكومة لإعادة اموال المودعين عوض التفكير بشطبها كما سمع الوفد كلاما عن التعامل الإيجابي مع حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري.

كما شملت لقاءات الوفد النيابي أعضاء في الكونغرس الاميركي ومنهم غريغوري ميكس وداريل عيسى ودارين لحود اضافة الى غاريت غرافيس، وقد ركزت المحادثات على الاستحقاق الرئاسي و بناء الدولة و إبعاد شبح الحرب و اعادة الثقة إلى الاقتصاد اللبناني كما ضرورة مواصلة دعم الجيش اللبناني كمؤسسة جامعة لحماية لبنان والحفاظ على استقراره.

وقد تخلل زيارة الوفد الى واشنطن عشاء اقامته السفارة اللبنانية على شرف نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب والنواب المشاركين.