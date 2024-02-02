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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنّ «إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ولدينا تأكيد إيجابي أولي من حماس»، لاحت في الأفق احتمالات دخول الجبهة الجنوبية اللبنانية في حالة من الهدوء على غرار ما حصل ايام الهدنة السابقة، في الوقت الذي تصاعدت الهجمة الديبلوماسية في اتجاه لبنان، مشفوعة بحراك المجموعة الخماسية العربية ـ الدولية الهادف الى تمكينه من إنجاز استحقاقاته الدستورية والتأسيس لمعالجة أزماته السياسية والاقتصادية والمالية.



على إثر أعلان قطر أنّ «إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار» وانّ لديها «تأكيداً إيجابياً أولياً من حماس» على هذا الاقتراح، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ «المبعوث الخاص للرئيس الاميركي جو بايدن آموس هوكشتاين سيصل إلى إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل».

وفي غضون ذلك، اعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنّ «هدفنا أن نحتوي الأزمة في غزة ونمنعها من التحوّل إلى حرب واسعة، وندعو إيران إلى التوقف عن تزويد الحوثيين بالأسلحة التي يستخدمونها في مهاجمة السفن»، مشدّداً على «أننا لا نرغب في حدوث نزاع بين إسرائيل و«حزب الله» ونتواصل مع الإسرائيليين لضمان عدم توسّع الحرب».

وقالت مصادر سياسية وديبلوماسية كانت على تواصل في الساعات الاخيرة مع بعض اعضاء الوفد النيابي اللبناني الموجود في واشنطن لـ«الجمهورية»، انّ هوكشتاين سيجول في المنطقة، وسيكون في تل ابيب بدايةً ما بين يومي الاثنين والثلثاء المقبلين، وفي حال حققت زيارته لها نتائج ايجابية على مستوى النقاط التي يجري البحث فيها قد يزور بيروت الأربعاء أو الخميس المقبلين.