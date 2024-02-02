عناوين الصحف ليوم الجمعة 2 شباط 2024

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الأخبار: أميركا تكثّف ضغوطها: بوادر صفقة قريبة

كاميرون يقترح أبراج مراقبة حدودية لضمان «احترام الجانبيْن» للقرار 1701

نعيم قاسم: لسنا معنيّين حالياً بأيّ نقاش حول مطالب إسرائيل

نداء الوطن: طهران تسحب كبار ضباطها من سوريا و"الحزب" يسدّ الفراغ

كاميرون "رسول تهدئة" أميركية: تزخيم "اليونيفيل" وتطبيق الـ1701

اللواء: مجلس الوزراء لإقرار الزيادات بين الاضرابات وإجراءات المركزي

كاميرون يبحث تعزيز وحدات الجيش في الجنوب.. وتضارب أميركي بين الدفاع والخارجية حول حزب الله

البناء: نتنياهو يخشى انهيار الحكومة بقبول صفقة التبادل… وتلقى عرضاً من لبيد/ حماس على تمسكها بوقف نهائيّ للعدوان… لكنها تدرس العرض وتراقب الكيان/ واشنطن تتحدّث عن ردّ يمتدّ لأسابيع تحت سقف عدم الذهاب إلى مواجهة إيران



النهار: كاميرون لـ"النهار": على "حزب الله" الابتعاد عن الحدود لا حل بين إسرائيل والفلسطينيين من دون دولتين لشعبين



الجمهورية: واشنطن لا للنزاع بين "الحزب" وإسرائيل

l'orient le jour: Sur fond de guerre Hezbollah-Israël, l'opposition chiite tente de gagner du terrain