أسرار الصحف ليوم الجمعة 2 شباط 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر دبلوماسية أوروبية أن تنتهي المسارات الغامضة حول صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة وحكومة الاحتلال إلى اتفاق بعد مخاض تفاوضيّ صعب ومعقد. وتقول لن يكون في الاتفاق إعلان واضح عن وقف نهائي لإطلاق النار، لكن ستكون هناك استحالة العودة إلى الحرب وتفاهم دولي إقليمي جامع على أن الحرب انتهت. وسوف ينسحب جيش الاحتلال من غزة ويتم فتح المعابر أمام المساعدات وينعقد مؤتمر إعادة الإعمار، وسوف يتمّ التعامل مع حماس بصفتها قوة منتصرة، ويفتح البحث في المستقبل السياسي للقضية الفلسطينية التي ثبت أن تجاهلها قد يتسبّب بانفجارات تخرج عن السيطرة.



كواليس

توقع مسؤول عربي سابق مشهداً إقليمياً جديداً بعد نهاية حرب طوفان الأقصى، وأن تكون إيران بمكانة تشبه مكانة مصر جمال عبد الناصر في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي كمرجعية دولية في تمثيل محور الاستقلال وشريك في تكوين النظام العالمي الجديد من هذا الموقع إلى جانب روسيا والصين وأميركا وأوروبا. وأن يكون شمال المنطقة في قلب معادلة روسية صينية إيرانية وجنوبها في قلب معادلة سعودية صينية أميركية إيرانية وأن تكون الصين وإيران الجامع المشترك بينهما.



اللواء: أسرار

لغز

تزايدت في الأسابيع الأربعة التي سبقت نهاية العام عملية إقفال مؤسسات ومطاعم وحوانيت، على خلفية الكساد وسوء الحركة التجارية والسياسية منذ العدوان على غزة.



غمز

حسماً للجدل الدائر، فإن معاشات التقاعد والرواتب قبضت على أساس 89500 ل.ل. لكل دولار أميركي حسب تسعيرة المنصة.



همس

أبدى وسيط عربي عدم ارتياحه لبقاء رئيس تكتل معروف على عناده تجاه شخصية غير مدنية في ما خصَّ استحقاق الرئاسة الأولى.

نداء الوطن: خفايا



تظهر المؤشرات وكأنّه تمّ تبريد مسألة تعيين رئيس للأركان ولو أنّ أوساطاً حكومية تؤكد أنّ التفاهم السياسي قائم لإنجازها.

تبيّن أنّ هناك حاجة إلى 100 مليون دولار لتأمين وضع خطة لحماية الأمن السيبراني.

يتردد أنّه في إحدى الوزارات تم صرف اعتمادات رواتب الموظفين ولكنهم لم يقبضوا هذا الشهر سوى 3 رواتب من أصل 7 رغم تواضع قيمتها الإجمالية.